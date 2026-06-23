Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da karısını boğarak öldürdükten sonra pencerenin demir korkuluklarına asarak intihar süsü veren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bir kadın daha kocasının kurbanı oldu..
Korkunç olayın adresi Şanlıurfa.
Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Emine Kurt'a dün ulaşamayan yakınları, kadını evin demir korkuluklarına asılı halde buldu.
ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
KOCASI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle kadının kocası Mehmet Kurt'u gözaltına aldı.
İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)