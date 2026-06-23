Şanlıurfa'da karısını öldüren zanlı tutuklandı

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Bir kadın daha kocasının kurbanı oldu..

Korkunç olayın adresi Şanlıurfa.

Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Emine Kurt'a dün ulaşamayan yakınları, kadını evin demir korkuluklarına asılı halde buldu.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Emine Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle kadının kocası Mehmet Kurt'u gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.