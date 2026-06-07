Şanlıurfa'da kumrunun yuva yaptığı kamyonunu bir aydır çalıştırmıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık Mahallesi’nde yaşanan olay, hem şaşkınlık hem de takdir uyandırdı.

Geçimini kamyon şoförlüğü yaparak sağlayan Ali Dağ, aracını evinin yanına park ettiği sırada beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Kısa süre içinde kamyon kasasını güvenli bir alan olarak seçen kumru, burada yuva yaparak yumurtladı.

KAMYON KASASINI YUVA YAPTI

Bir süre park halinde kalan kamyonun kasasına yerleşen kumru, kısa sürede yuvasını tamamladı. Ardından yumurtlayan kuş, bölgeyi terk etmedi. Durumu fark eden Ali Dağ ise aracını çalıştırmama kararı aldı.

Kamyonun normalde geçim kaynağı olduğunu belirten Dağ, kuşların zarar görmemesi için aracı kullanmayı bıraktı.

BİR AYDIR ARACINI ÇALIŞTIRMIYOR

Yaklaşık bir aydır kamyonunu çalıştırmadığını söyleyen Ali Dağ, yavruların güvenle büyümesini bekliyor. Bu süreçte işine ara vermek zorunda kalan şoför, buna rağmen kuşlara zarar gelmemesi için sabırla beklediğini ifade ediyor.

Kumrunun daha önce de aynı bölgede yuva yaptığını belirten Dağ, bu durumun ikinci kez yaşandığını söyledi.

“ONLAR İÇİN İŞE ÇIKAMIYORUM”

Yaşadığı süreci anlatan Ali Dağ, duygusal bir karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben işe çıkmak için arabayı çalıştırdım, sonra stop ettim. 1 aydır aracı çalıştırmıyorum. İki kez yavru yaptı. Onlar için bir yere gidemiyorum. Yavruların uçmasını bekliyorum. Sonra ben de işime dönerim.”

MAHALLELİDEN TAKDİR TOPLADI

Mahalle sakinleri, Ali Dağ’ın gösterdiği duyarlılığı örnek davranış olarak değerlendirirken, kamyonun kasasında büyüyen yavru kumruların sağlıklı şekilde uçabilmesi için şoförün sabrını takdir etti.

Bölgedeki vatandaşlar, bu tür doğa dostu davranışların toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.