Şanlıurfa'da minibüs, at arabasına çarptı: 1 ölü

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Halfeti-Şanlıurfa kara yolunun kırsal Aşağı Göklü Mahallesi yakınlarında, M.A. yönetimindeki 27 ANT 497 plakalı minibüs, seyir halindeyken at arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle at arabasında bulunan kişiler yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra yaralılar ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Diler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan minibüs sürücüsü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.