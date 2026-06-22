Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü, otomobile tutunarak yol aldı

Şanlıurfa'da Siverek ile Adıyaman arasındaki kara yolunda motosiklet sürücüsü, seyir halindeki bir otomobilin yanına yaklaşarak aracın açık camından sarkan emniyet kemerine tutundu.

Bu şekilde trafikte bir süre ilerleyen sürücü, hem kendi güvenliğini hem de diğer araçların güvenliğini ciddi şekilde riske attı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli yolculuk, o sırada yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobile tutunarak ilerlediği anlar, net bir şekilde yer aldı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki topladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR, İNCELEME SÜRÜYOR

Motosiklet sürücüsünün bu tehlikeli yönteme neden başvurduğu ise henüz netlik kazanmadı. Motosikletinin arızalanmış olabileceği ya da farklı bir nedenle bu şekilde hareket ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.