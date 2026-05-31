Şanlıurfa'da oto galeriye silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, araç satışı yapılan oto galerinin bulunduğu bölgeye silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, saldırı sabah saatlerinde Halep yolu üzerinde gerçekleşti. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

İŞ YERİ VE ARAÇLAR KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Saldırı sırasında iş yerinin camları ve dış cephesi ile galeride bulunan bazı araçlar, kurşun isabeti sonucu hasar gördü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda detaylı inceleme yaptı. Delil toplama çalışmalarının ardından güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgedeki kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.