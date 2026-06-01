Şanlıurfa'da otomobili ile 3 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü hastanede darbedildi
Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, ölen çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde acı olay...
İddiaya göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Öte yandan, sürücü Y.D., çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.
Sürücü burada yaşamını yitiren çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Sürücünün darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)