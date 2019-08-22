Şanlıurfa'da otomobilin bagajında yolculuk yaptılar

Şanlıurfa’nın Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

3 ÇOCUĞUN BAGAJDA YOLCULUĞU

Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti. Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti.