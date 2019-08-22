taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7637
Euro
6.3957
Altın
1499.71
Borsa
94676.23
Gram Altın
277.764

Şanlıurfa'da otomobilin bagajında yolculuk yaptılar

Siverek ilçesinde 3 çocuk, arabada yer kalmayınca seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk yaptı.

İHA | 22.08.2019 - 16:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

3 ÇOCUĞUN BAGAJDA YOLCULUĞU

Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti. Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti.

Şanlıurfa'da otomobilin bagajında yolculuk yaptılar

Şanlıurfa'da otomobilin bagajında yolculuk yaptılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

485
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

451
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

197
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

486
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

55
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir