Şanlıurfa'da silahlı kavga: Anne öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ANNE VE OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.