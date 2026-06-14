Şanlıurfa'da sürüklenen teknedeki turistleri jandarma tahliye etti
Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen gezi teknesinde bulunan 50 turist, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya getirildi.
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Şanlıurfa’nın Haleti ilçesinde korkutan bir olay yaşandı.
Baraj gölü üzerinde gezintiye çıkan yerli turistlerin içerisinde bulunduğu tekne, kontrolden çıkarak sürüklendi.
50 TURİST TAHLİYE EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 50 turisti tahliye etti.
Başka tekneye alınan turistler, sağ salim bir şekilde kıyıya getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)