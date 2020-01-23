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Şanlıurfa'da trafik kazası:1 ölü

Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA | 23.01.2020 - 20:34..
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Şanlıurfa’da Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Akpirinç’e sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobil çarptı.

AĞIR YARALADI, BIRAKTI KAÇTI

Çocuğa çarpan sürücü, yaralıyı yerde bırakıp kaçtığı iddia edilirken, ağır yaralanan çocuğu yoldan geçen diğer sürücüler fark etti.

Şanlıurfa'da trafik kazası:1 ölü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akprinç, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Yolda hayatını kaybeden gencin cenazesi yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi.

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma devam ediyor.

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