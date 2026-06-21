Şanlıurfa'da trajik kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çalışmalarını tamamlayan Ömer Akdağ (44), plakası öğrenilemeyen traktörüyle eşi ve çocuğuyla birlikte evine dönmek üzere yola çıktı.

Ancak seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

SUYA KAPILDILAR, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından traktörde bulunan baba ve küçük oğlu suya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve dalgıç ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucu baba ve oğlunu sudan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KÜÇÜK ÖMER KURTARILAMADI

Ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Ömer Ali Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada boğulma tehlikesi geçiren baba Ömer Akdağ’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.