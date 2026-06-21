Şanlıurfa'da yakınlarının ulaşamadığı vatandaşın cansız bedeni hukuk bürosunda bulundu
Şanlıurfa'da yakınlarının haber alamadığı 44 yaşındaki İbrahim Baykar'ın cansız bedenine bir yakınlarının hukuk bürosunda ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa Haliliye'de 44 yaşındaki İbrahim Baykar'dan bir süre haber alamayan yakınları, Yenişehir Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki binanın birinci katında bulunan tanıdıklarının hukuk bürosuna gitti.
Büroda, İbrahim Baykar'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, Baykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)