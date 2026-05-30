Şanlıurfa'da yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi’nde H.Ö. isimli vatandaş, evinde gördüğü yılanı öldürmek amacıyla ruhsatlı av tüfeğini kullanarak ateş etti.

Ateş sırasında tüfekten çıkan saçmaların yanı sıra zeminden seken taş parçaları da çevrede bulunan kişilere isabet etti.

ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Yaşanan olayda R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar arasında çocukların bulunması mahallede endişeye neden oldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre yaralanmaların tüfekten çıkan saçmalar ve sekerek etrafa dağılan taş parçalarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Mahalle sakinleri ise yılanı etkisiz hale getirmeye yönelik müdahalenin beklenmedik şekilde sonuçlanmasının ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, silah kullanımında dikkat ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.