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Sapanca Gölü'nden 100 ton atık toplandı

Kocaeli’de meydana gelen selde, suların sürüklediği ağaç parçaları Sapanca Gölü'nün kıyı kesimini doldurdu.

İHA | 22.06.2019 - 21:07..
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Kartepe Eşme Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan sel baskını D-100 karayolu iki yönlü de ulaşıma kapanmasına, Kocaeli-Sakarya arasındaki ulaşımın durmasına neden oldu.

Yaşanan selde çok sayıda tarım arazisi de hasar görürken sularının sürüklediği tonlarca ağaç ve atık sapanca gölüne aktı. Sahilde bulunan tesislerdeki görevlilerin sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladığı alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Suda ve karada hareket edebilen 2 amfibi araç ve bir ekskavatör ile sürdürülen göl içindeki çalışmalarda şimdiye kadar 100 tondan fazla ağaç ve atık temizlendi.

Sapanca Gölü'nden 100 ton atık toplandı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sel suları tarafından sürüklenen ve Eşme sahilinden Sapanca Gölü'ne dolan ağaç atıkları ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Maden Deresinden Sapanca Gölü'ne akarak kıyıya dolan ağaç atıkları görünüyor. Görüntülerin devamında ise sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren amfibi araçların temizleme işlemleri yer alıyor.

Sahilde temizlik çalışmalarını sürdüren vatandaşlar ise Maden deresi kenarında kurulan daha sonra hafriyat alanından sürüklenen atıkların göl kenarını bastığını iddia etti. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, gölün kirlenmesinin hem turizme hem de içme suyuna zarar vereceğini dile getirdiler.

Sapanca Gölü'nden 100 ton atık toplandı

Sapanca Gölü'nden 100 ton atık toplandı

Sapanca Gölü'nden 100 ton atık toplandı


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