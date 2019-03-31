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Sapanca'da kazanan Özcan Özen

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Özcan Özen kazandı.

AA | 31.03.2019 - 22:25..
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Özcan Özen 12 bin 265, CHP adayı Cengiz Çiçek 5 bin 994, bağımsız aday Oya Arapoğlu 2 bin 846 oy aldı.

ÖZCAN ÖZEN KİMDİR

1964 yılında Sapanca'da dünyaya gelen Özcan Özen, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1981-88 yılları arasından Sakarya Belediyesi muhasebe bölümünden çalışan Özen, 1988-90 yılları arasında ise askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.

Sakarya Amatör Ligleri'nde 15 yıl futbol oynayan Özen, Sapancaspor'da da bir dönem yöneticilik görevinde bulundu.

Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Özen, sırasıyla Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi belediye meclis üyeliği, 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği, 2014 yılından bu güne kadar ise belediye meclis üyeliği ve büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Özen Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Sapanca'da kazanan Özcan Özen

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