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Sarallar operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 05.12.2019 - 11:34..
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Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, ilk tutuklama haberi bugün geldi.

3 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 27 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt ileri Burhanettin Saral’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Sarallar operasyonunda 8 kişi tutuklandı

İSTANBUL ADALET SARAYI'NA SEVK EDİLMİŞLERDİ

‘Yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Haraç alma’ gibi suçlara karışan örgüt mensupları, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sarallar operasyonunda 8 kişi tutuklandı

(Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkan şüphelilerden örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında bulunduğu 8’i "Örgüt kurma veya yönetmek, silahlı tehdit, yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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