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Sarı Yelekliler polisi sıkıştırıp dövdü

Fransız polisinin 22 haftadır bitmeyen gösterilerle başı dertte.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 12:07..
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Sarı Yelekliler polisi sıkıştırıp dövdü

Fransa'da, petrol fiyatlarına yönelik zam ve hayat pahalılığı protesto ediiliyor. Protestolar bu hafta da devam etti.

Sarı Yelekliler'in protestosundan bıkan ve bu gösterilere son vermek isteyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir yasa imzalayarak polisin yetkilerini genişletti.

Fransız göstericiler aralarına tek başına dalan polise acımadı VİDEO

AYNI SERTLİKTE YANIT ALIYORLAR

Polis artık daha sert önlemler alsa da zaman zaman göstericiler tarafından aynı sertlikle karşılık alıyor.

Sarı Yelekliler polisi sıkıştırıp dövdü

GERİ ÇEKİLME TAKTİĞİ

Bir polis dün Paris'teki gösterilerde tek başına göstericilerin üzerine yürümeye kalktı. Göstericiler geri çekilerek polisin gelmesini bekledi. Ardından polisin etrafını saran göstericiler polisi sıkıştırıp dövdü. O anlar bir gösterici tarafından kaydedildi.

Sarı Yelekliler polisi sıkıştırıp dövdü

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