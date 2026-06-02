Sarıyer'de evden uyuşturucu serası çıktı: Satıcı değil içiciyim

İstanbul'da Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirlenen adrese saat 19.00 sıralarında baskın düzenledi.

EVDE TAM TEŞEKKÜLLÜ UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Adreste yapılan aramalarda, saksılar içerisinde 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İncelemelerde, bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla özel bir düzenek kurulduğu belirlendi.

Evde bulunan sistemde; termal kabin, LED aydınlatma sistemleri, fanlar, nemlendirme cihazı, dijital termometre ve çeşitli bitki destek ürünleri bulundu. Yapılan değerlendirmelerde, evin adeta küçük ölçekli bir “iç mekân serasına” dönüştürüldüğü ifade edildi.

“SATIŞ DEĞİL KULLANIM AMAÇLI” SAVUNMASI

Gözaltına alınan Mehmet Çağdaş A. (43), emniyetteki ilk ifadesinde uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, yalnızca kullanıcı olduğunu öne sürdü.

Şüphelinin, kenevir yetiştirme gerekçesini “kişisel kullanım” olarak açıkladığı öğrenildi. Ancak evde bulunan teknik düzenek, polis ekiplerince profesyonel üretim şüphesi olarak değerlendirildi.

ADLİ SÜREÇ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Evdeki tüm materyallere el konulurken, Mehmet Çağdaş A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de bir suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

BASKIN ANI KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerinin adrese giriş anı ve yapılan operasyon güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin eve girişi ve arama çalışmaları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.