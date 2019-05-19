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Sarıyer’de inşaat malzemeleri alev alev yandı

İnşaat malzemelerinin olduğu alanda geniş çaplı yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzü kapladı.

İHA | 19.05.2019 - 18:02..
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İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Kemerburgaz Yolu üzerinde yangın meydana geldi.

İnşaat malzemelerinin olduğu geniş bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine malzemeler alev alev yanmaya başladı.

Alevleri gören çevredeki işyeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kemerburgaz, Seyrantepe, Kağıthane itfaiye istasyonu, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

45 DAKİKA SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. Polis ekipleri ise çevredeki geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar TEM Otoyolu görülürken, yaşanan hareketlilik ise kameralara yansıdı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın ve müdahale anı havadan da görüntülendi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer’de inşaat malzemeleri alev alev yandı

Sarıyer’de inşaat malzemeleri alev alev yandı

Sarıyer’de inşaat malzemeleri alev alev yandı

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