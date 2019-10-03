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Sarıyer'de silahlı yol verme kavgası

Benzin istasyonuna taşınan yol verme kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 03.10.2019 - 13:08..
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Sarıyer TEM'de yol verme nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga benzin istasyonuna taşınınca güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜZERLERİNE ARAÇ SÜRDÜLER

İddiaya göre seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışan sürücüler, sonrasında birbirlerinin üzerine araç sürdü ve benzin istasyonuna girdiler.

Sarıyer'de silahlı yol verme kavgası VİDEO

SİLAHLAR ÇIKTI PANİK YAŞANDI

İstasyonda sürücülerin arasındaki kavgaya araç içindekiler de dahil olunca kavga büyüdü. Benzin istasyonunun marketinde devam eden kavgada silahlar çıktı. Görüntülerde istasyon çalışanları panikle marketten dışarı çıkıyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şahıstan ikisinin üzerinden olayda kullanılan iki tabanca çıktı.

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