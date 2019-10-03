Sarıyer TEM'de yol verme nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga benzin istasyonuna taşınınca güvenlik kameralarına yansıdı.
ÜZERLERİNE ARAÇ SÜRDÜLER
İddiaya göre seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışan sürücüler, sonrasında birbirlerinin üzerine araç sürdü ve benzin istasyonuna girdiler.
Sarıyer'de silahlı yol verme kavgası VİDEO
SİLAHLAR ÇIKTI PANİK YAŞANDI
İstasyonda sürücülerin arasındaki kavgaya araç içindekiler de dahil olunca kavga büyüdü. Benzin istasyonunun marketinde devam eden kavgada silahlar çıktı. Görüntülerde istasyon çalışanları panikle marketten dışarı çıkıyor.
GÖZALTINA ALINDILAR
Soruşturma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şahıstan ikisinin üzerinden olayda kullanılan iki tabanca çıktı.