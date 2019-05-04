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Sarpıncık Mahallesi Camii'ne, 182 yıl sonra minaresi

İzmir 'in Karaburun ilçesinde 1837 yılında yapılan ve 182 yıldır minaresi bulunmayan camiye minare yaptırıldı.

AA | 04.05.2019 - 00:45..
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İzmir 'in Karaburun ilçesinde 1837 yılında yapılan ve 182 yıldır minaresi bulunmayan camiye minare yaptırıldı.

Düzenlenen törende açılış konuşması yapan Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, minarenin köylüler için hayırlı olmasını diledi.

Sarpıncık Mahallesi Cami, 182 yıl sonra minaresine kavuştu VİDEO


182 YIL SONRA MİNARE

Sarpıncık Mahalle Muhtarı Hüseyin Yonca da minarenin bir şirketin bağışlarıyla yaptırıldığını belirtti. Törene, Karaburun Belediye Başkan Vekili Alaaddin Aşut, eski Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan vatandaşlara keşkek ve pilav ikram edildi.

Sarpıncık Mahallesi Camii'ne, 182 yıl sonra minaresi

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