Saudade nedir

Saudade, kelime ağırlıklı olarak özlenen şeye ya da kimseye hiçbir zaman kavuşulamayacağı anlamını barındırır.

KAYBEDİLENİN GERİ GELMEYECEĞİ GERÇEĞİ

Saudade, bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin sonsuza kadar kaybolduğunu ve bir daha asla senin olamayacağını anladığın andaki yaşadığın his anlamına da gelir.

UMUTSUZLUK HİSSİ

Duygusal bağlamda Saudade'yi ele aldığımızda, aşık kişilerde daha çok ortaya çıkan bir durumu ifade eder.

Severek ya da mecburi biçimde ayrılan çiftler bir araya gelmenin imkansızlığı içinde yaşamlarına devam ederler. Bu realite biçimi, kişilerde derin duygusal çöküntüye neden olmaktadır.







