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Sebze ve meyve fiyatlarına indirim geliyor

TESK Başkanı sebze ve meyve fiyatlarını düşüreceklerini duyurdu.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 21:14..
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Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek fiyatlarla ilgili vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, "Sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" dedi.

"BİZ DE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Fiyat istikrarının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Vatandaşın daha kaliteli, daha kısa zamanda evine en yakın noktada ihtiyacını almasının sağlanması için birlikte çalışacağız" dedi.

"TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK"

Palandöken, her yıl turfanda döneminde fiyat artışı olduğunu, ancak bu yıl nedense çok dillendirildiği için dikkat çektiğini söyledi. Seraların yıkılması ve doğal afetlerin de fiyat artışına sebep olduğunu kaydeden Palandöken, "Tabi fırsatçılar da bu sırada görevdeydi. Her ne kadar hükümet bu konuda halka destek olsa da üretilecek ürünün yetişmemesi nedeniyle arz-talep dengesinde değişim oldu. Süratle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gerileme olacak" dedi.

Yerel seçimlerin bitmesiyle artık herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten Palandöken, "Süreç böyle devam etmeyecek. Herkes emin olsun ve tedirgin olmasın. Fiyatlar ciddi oranda düşecek. Önümüz Ramazan. Özellikle belirtmek istiyorum, her Ramazan öncesi et başta üzere gıda fiyatlarının yükseleceği yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir şey olmayacak. Piyasada et bol. Tedirginliğe gerek yok" diye konuştu.

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