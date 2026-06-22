Sednaya Hapishanesi’nin eski albayı Rahhal, gözaltına alındı

Suriye’de güvenlik güçleri, devrik rejim dönemine ait cezaevi ve güvenlik yapılanmalarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Halep kentinde gerçekleştirilen son operasyonda, Sednaya Askeri Hapishanesi’nde görev yaptığı belirtilen eski albay Heysem Rahhal’in yakalandığı bildirildi.

HALİP’TE OPERASYON: ESKİ REJİM GÖREVLİSİ YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Güçleri Halep’te yürüttükleri çalışmalar kapsamında Heysem Rahhal’i gözaltına aldı.

Rahhal’in, eski rejim döneminde güvenlik birimlerinde aktif görev aldığı ve çeşitli kritik cezaevi ve askeri birimlerde bulunduğu ifade edildi.

SEDNAYA HAPİSHANESİ’NDE GÖREV YAPMIŞTI

Bakanlık açıklamasında Rahhal’in kariyerine Sednaya Askeri Hapishanesi’nde yüzbaşı rütbesiyle başladığı, daha sonra güvenlik subaylığı görevine getirildiği ve albaylığa kadar yükseldiği belirtildi.

Sednaya Hapishanesi’nde tutuklulara yönelik uygulanan ağır ihlallerin denetiminde rol aldığı iddia edilen Rahhal’in, idari süreçlerde aktif görev aldığı kaydedildi.

AĞIR İHLALLER VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Açıklamada, Rahhal’in tutuklulara yönelik işkence ve ağır insan hakları ihlallerinin denetlenmesinde sorumluluk üstlendiği öne sürüldü.

Ayrıca yaşamını yitiren kişilerin cenazelerinin Şam’daki Tişrin Askeri Hastanesi’ne nakledilmesi süreçlerini takip ettiği de ifade edildi.

İDAM SÜREÇLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Rahhal’in, idam kararlarının uygulandığı alanlarda askeri yetkililer ve saha mahkemesi hâkimleriyle koordinasyon içinde görev yaptığı ve bu süreçleri denetlediği de açıklamada yer aldı.

Bu faaliyetlerin, Sednaya Hapishanesi’nde yürütülen uygulamalarla bağlantılı olduğu belirtildi.

DİĞER GÖREV YERLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kayıtlarına göre Rahhal’in yalnızca Sednaya’da değil, farklı güvenlik noktalarında da görev yaptığı ortaya çıktı.

2019 yılında Humus’taki El-Baluni Hapishanesi, Şam Askeri Polis Komutanlığı ve Deyrizor Polis Şubesi gibi çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Suriye İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Rahhal’e ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonların eski rejim dönemine ait ihlallerin ortaya çıkarılması amacıyla devam edeceğini bildirdi.