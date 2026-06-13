Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasının 24 saat içinde imzalanması bekleniyor

Orta Doğu'da hareketli günler devam ediyor.

ABD ve İran arasında müzakereleri devam ederken Pakistan'dan önemli bir açıklama geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasında devam eden barış sürecine ilişkin açıklama paylaştı.

"BARIŞ ANLAŞMASINA DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Şerif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Barış anlaşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Önümüzdeki 24 saat içinde nihayetlendirilmesi beklenen sürecin hemen ardından Pakistan, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlık yapıyor.

"İÇTEN ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Bunu önümüzdeki hafta teknik düzeyde yapılacak görüşmeler izleyecek. Müzakereler boyunca gösterdikleri kararlılık için ABD'ye ve İran'a teşekkür ediyor, bölgedeki kardeşlerimize desteklerinden dolayı içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağından eminiz” ifadelerini kullandı.