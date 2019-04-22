Şehidin babası Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında konuştu

Geçtiğimiz gün Hakkari'de şehit olan 4 askerden biri olan Yener Kırıkcı'nın cenazesi dün memleketi Ankara Çubuk'da toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grup saldırdı.

Kılıçdaroğlu, korumaları tarafından güvenli bir eve sokuldu. Bir süre burada tutulan CHP Lideri, ardından zırhlı araçla köyden ayrıldı. Yaşanan olayların ardından ne diyeceği merak edilen şehidin babası açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Mustafa Kırıkcı, “Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kendinin de haberdar etmediği için halkımız da ona karşı bir şeyde bulunmuştur yani” ifadelerini kullandı.

Hakkari şehidi Yener Kırıkçı’nın babası Musatafa Kırıkçı “Ben şehit babası olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesinden çok üzüntü duydum” pic.twitter.com/xlD9pj7k1O

"BİZ ŞEHİT ACISI ÇEKİYORUZ"

Şehidin Amcası Ziya Kırıkcı ise durumdan rahatsız olduklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra gerilimin yaşandığını belirterek, “Kemal Beyin geleceğinden hiç haberimiz yoktu. Biz şehit acısını çekiyoruz. Halk kendi kendine galeyana geldi. Her şey dört dörtlük yapıldı hazırlandı cenazemiz için. Kılıçdaroğlu gelince ortalık karıştı” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret edeceğinden haberlerinin olmadığını ve yaşanan gerilimin Kılıçdaroğlu geldikten sonra meydana geldiğini dile getirdi.

"SİYASET İLE İŞİMİZ YOK"

Şehidin dayısının oğlu Aydın Tuzcu, acılarını yaşayamadıklarını ve şehidin annesinin evladını göremediğini ifade ederek, “Biz zaten şehidimizin defnini yapmak istiyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesini zaten istemiyorduk. Biz zaten kendi acımıza yanıyorduk. O an gelmesiyle zaten halk galeyana geldi. Gelmeseydi daha iyiydi. Bize de bir telefon edilmedi. Geldiğinden bizim haberimiz yoktu. Yani şehidimiz annesine ben baktıramadım. Neredeyse devrilecekti. Zaten amcamızı 93’te şehit verdik. Siyaset ile de bir işimiz yok bizim. Kendi acımızın yanında bir de o çıktı bize. Kendimiz zaten yandık. Ben halamı baktırıyordum o gelince ortalık karıştı. Gösteremedim şehidimizin annesine, yapamadık. Yandık” dedi.