Şehidin tabutunu öpen hamile eşi: Ağlamayın

Iğdır'da şehit olan sözleşmeli Er Hakan Özdemir için, Kırıkkale Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN"

Törene, sağlık ekipleri eşliğinde sedye ile katılan şehidin babası Alaaddin, annesi Zehra, 6 aylık hamile eşi Aslı Özdemir ve yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna getirildiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alaaddin Özdemir, şapkasını taktığı oğlunun fotoğrafını öperken fenalık geçirdi.

Özdemir'e, sağlık görevlileri müdahale etti ve sağlık sedyesine oturtuldu. Namaz öncesi şehidin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp öpen Aslı Özdemir, ağlayan yakınlarına, "Hakan için ağlamayın, kimseyi sevindirmeyin." dedi.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Baba Alaaddin Özdemir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında da oğlunun şapkasıyla saf tuttu.

Namazın ardından şehit Özdemir'in tabutu omuzlara alınarak, sağanak yağmur nedeniyle ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi, daha sonra Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.