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Şehit babası: Elime geçse o teröristi yerim

Beşiktaş’ta 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden İETT şoförü Ahmet Dokuyucu’nun ailesi, teröristlerden birinin yakalanmasıyla sevinç yaşadı.

İHA | 13.06.2019 - 12:48..
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İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Park çevresinde düzenlenen hain bombalı saldırıda, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Şehit babası Habip Dokuyucu, "O katile en büyük cezayı istiyorum, şu anda elime geçse yerim onu." dedi.

ŞEHİT AİLESİ YAKALANAN TERÖRİSTİ DUYUNCA RAHATLADI

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri, Hakkari’de yakalandı. Saldırıda, Kahramanmaraş’ın Elmalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı İETT otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu da (38) hayatını kaybetmişti.

Şehit babası: Elime geçse o teröristi yerim

"ELİME GEÇSE YERİM ONU"

Katil zanlısının yakalanmasının ardından baba Dokuyucu, ailesi adına sevinçlerini dile getirdi. Teröristin yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Kıbrıs gazisi baba Habip Dokuyucu, katile gereken cezanın verilmesini istedi. Dokuyucu, “Patlamayı haberlerde duyduk ve oğlumuzu aradık ancak telefonuna bakmadı. Buradan uçağa binip gittik ve yolda telefon geldi hayatını kaybettiğini öğrendik. Kardeşiyle birlikte bulmuşlar cesedini tanınmıyormuş. Daha sonra cenazemizi aldık ve bize teslim ettiler. Sağ olsunlar Kahramanmaraş’a kadar getirdiler. O katile en büyük cezayı istiyorum, şu anda elime geçse yerim onu. Dün de haberlerde izledim yakalanmış sevindim.” dedi.

Şehit Ahmet Dokuyucu’nun annesi Kıymet Dokuyucu (69) ise, “Çocukları var,  çocuklarının bakıma ihtiyacı var. Devletimizin bir el atmasını istiyoruz. 5 tane çocuk, gelin ile birlikte İstanbul’da kaldılar.” diye konuştu.

Kıbrıs gazisi şehit babası: Şu anda elime geçse yerim onu



Şehit babası: Elime geçse o teröristi yerim

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