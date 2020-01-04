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Şehit Berkay Işık'a veda

Irak'taki Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

DHA | 04.01.2020 - 13:23..
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Şehit Berkay Işık'a veda

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, dün ailesinin yaşadığı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Hayriye-Ali Işık çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Almus Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçeye bağlı Cihet köyünde bulunan cemevine götürüldü.

Şehit Berkay Işık'a veda

Şehidin cenazesini, annesi Hayriye ve babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.

"ACIMIZ BÜYÜK, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok'.' dedi.

Şehit Berkay Işık'a veda

Oğlunun tabutuna sarılan Hayriye Işık ise, "Böyle tabutlar içinde mi gördüm? Acı haberlerini böyle mi alacaktım? Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Berkay Işık'a veda

Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cemevinde kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Berkay Işık, köy mezarlığına toprağa verildi.

Şehit Berkay Işık'a veda

Şehit Berkay Işık'a veda

Şehit Berkay Işık'a veda

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