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Şehit Eren Bülbül'ün anı karnesi ailesine verildi

PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi.

İHA | 14.06.2019 - 08:52..
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Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.

Şehit Eren Bülbül'ün anı karnesi ailesine verildi

BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı.

Şehit Eren Bülbül'ün anı karnesi ailesine verildi

"ARAMIZDA"

Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

Şehit Eren Bülbül'ün anı karnesi ailesine verildi

Şehit Eren Bülbül'ün anı karnesi ailesine verildi

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