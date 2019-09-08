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Şehit Müdür Tufan Kansuva'nın intikamı alındı

Geçtiğimiz gün Mardin'de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler öldürüldü.

Haber Merkezi | 08.09.2019 - 12:21..
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Şehit Müdür Tufan Kansuva'nın intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü'nün intikamının alındığını açıkladı.

Soylu yaptığı paylaşımda; "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı... 3’ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

OPERASYONA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Dün, Mardin Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek için başlatılan operasyona giderken; yapılan saldırı sonucu Tufan Kansuva yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit Müdür Tufan Kansuva'nın intikamı alındı

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Müdür, dün memleketi Sakarya'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene şehidin silah arkadaşları da katıldı.

Şehit Müdür Tufan Kansuva'nın intikamı alındı

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