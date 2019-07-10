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Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucunda şehit olan Emre Kargın, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AA | 10.07.2019 - 11:42..
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Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kargın'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan Seyfettin İnce Caddesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Muammer Kargın ve annesi Sadet Kargın ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

BİNLERCE VATANDAŞIN TEKBİRLERİYLE UĞURLANDI

Şehit Kargın, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye haykıran binlerce kişinin tekbirleriyle uğurlandı.

Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt'ün cenaze namazını kıldırdığı Kargın, Kapıkargın Mahallesi Cumabelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

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