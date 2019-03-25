TSK teröristlere nefes aldırmıyor

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyinde sisli havadan da faydalanarak sızma girişiminde bulunduğu, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 2 askerin şehit olduğu Temel Çakır Üs Bölgesi, TSK tarafından koruma altında.

Bölgede yeniden terör faaliyetlerinde bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerle zaman zaman yoğun çatışmalara giren Mehmetçik, son bir yılda Hakurk bölgesinde 200'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirdi.

ÜS KOMUTANI SALDIRI ANINI ANLATTI

Güvenlik gerekçesiyle isimleri saklı tutulan askerlerden üs bölgesi komutanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alan hakimiyetiyle yurt içinde sağladıkları huzur ve güven ortamını Irak'ın kuzeyinde de sağlamak amacıyla operasyonlar yaptıklarını söyledi.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİK"

Üs komutanı, 16 Mart günü PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Havanın sisli ve kötü olmasından faydalanan terör örgütü unsurları, üs bölgemize yanaştı. Ancak biz tam zamanında fark ettik ve aramızda temas başladı. Kullandıkları silahlar arasında gazlı mühimmat da vardı. Üs bölgesi içerisinde yer yer nefes almakta zorlandığımız anlar oldu ancak biz mücadelemizden vazgeçmedik.

Gelen bütün terör örgütü unsurlarına karşı yakın temasla, yoğun el bombası muharebeleriyle kahramanca ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürdük. 2 şehidimiz var bu noktada. Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel. Bu noktada 12 teröristi etkisiz hale getirdik."





ŞEHİTLERİN ADI ÜS BÖLGESİNDE YAŞAYACAK

Komandolar arasında şehitleri "çiçek" olarak kodladıklarını aktaran üs komutanı, şehitler Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in de bu topraklarda çiçek olduğunu ve Kevet Üs Bölgesi'ne "Temel Çakır Üs Bölgesi" adının verildiğini kaydetti.

Üs Komutanı, "Bizler burada vatan, şeref, vazife uğrunda seve seve can vermeye hazırız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla operasyonlarımız devam edecek. Buradan onlara sesleniyorum, gelsinler, teslim olsunlar, aynı ülke topraklarında doğdukları vatandaşlarına kurşun atmaktan vazgeçsinler." dedi.