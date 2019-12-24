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Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

Selçuk Yöntem'in tost yerken izinsiz çekilen fotoğrafının üzerine açtığı davada mahkeme, tazminat ücretini düşürdü.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 17:16..
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Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

Oyuncu Selçuk Yöntem'in, ünlü fast food zincirinde 4 yıl önce, tost yerken izin fotoğrafı çekilmişti.

O fotoğrafın menüde ve bir katalogda kullanılması üzerine Yöntem, 400 bin liralık tazminat davası açmıştı.

TAZMİNATI FAZLA BULDU

Mahkeme, yargılama sonunda Bambi Kafe'nin 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetmişti. Yargıtay tazminatı fazla bulup, davayı bozdu.

150 BİN LİRA ALACAK

Bozma kararının ardından dava, yeniden görüldü. Yapılan duruşmada mahkeme, Selçuk Yöntem'e toplamda 150 bin lira ödenmesine karar verdi.

Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

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