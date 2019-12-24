Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

Mezitli ilçesinde devlet hastanesi yapılacak alanın yanındaki bölgede, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaklaşık 72 dönüm alanda bulunan binlerce ağaç bir gecede kesildi.

2

En çok kazanan sporcular

Forbes dergisi son 10 yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Birinci sırada 915 milyon dolar gibi müthiş bir rakam ile Floyd Mayweather yer alıyor.