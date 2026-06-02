Selcuksports isimli kaçak maç yayın platformunun yöneticisi tutuklandı

Yasa dışılığa geçit yok.

Yurdun dört bir yanında kaçak yapı, işletme ve yayınlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son olarak Denizli'de önemli bir operasyona daha imza atıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAÇAK MAÇ YAYINCISI YAKALANDI

Selcuksports adlı kaçak maç yayın platformunun yöneticisi, Denizli'de gözaltına alındı.

Selçuk Yılmaz isimli şahsın, işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.

TUTUKLANDI

İfadesi alınıp işlemleri tamamlanan şüpheli gözaltına alınmasının ertesi günü adliyeye sevk edildi.

Yılmaz'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARALARINDAN BİR TANESİ

Türkiye'de futbol maçlarını takip eden her 100 kişiden yaklaşık 65 ila 85'inin kaçak yayın platformlarını tercih ettiği tahmin ediliyor.

Resmi yayıncı verilerine göre bu yüksek illegal takip oranı, Türk spor endüstrisine ve kulüplere her yıl yüz milyonlarca liralık devasa bir finansal zarar veriyor.

ADALET BAKANI UYARMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamalarda yasa dışılık ile mücadelede tavizlerinin olmadığı söylemişti.

Gürlek'in açıklamalarının ardından kaçak yapılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözle görülür bir artış yaşandı.