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Senegalli turiste hakaret eden taksici: Pişmanım

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senegalli turiste hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen taksici hakim karşısında, ‘pişmanım’ diyerek özür diledi.

İHA | 17.10.2019 - 14:15..
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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüleri basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş’in, 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Osman Keleş ile avukatı Necati Özdemir ve müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin katıldı.

Senegalli turiste hakaret eden taksici: Pişmanım

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Osman Keleş, “Taksicilik yaparken, müşteki havaalanında aracıma bindi. Önce 'Param yok' dedi, şaka yapıyor sandım. Hareket ettikten sonra tekrar sordum 'Paran var mı' diye. O da 'Param var sorun değil, ben size bahşiş de veririm, şaka yapıyorum' falan dedi. Beyazıt’a gideceğini söyledi. Aksaray’a gelince inmek istediğini söyledi. Ben de 'Neden burada ineceksiniz?' diye sordum. 'Burada ineceğim' dedi. Taksimetre 50 TL yazmıştı, 100 TL verdi ben de 50 TL para üstü verdim. Sonra ayrılıp gittik. Olay sebebiyle pişmanım. Huzurunuzda özür diliyorum.” dedi.

Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler İZLE

"HAKARET EYLEMİ YOK"

Sanık Keleş’in ardından söz alan sanık avukatı Necati Özdemir, “Kendisi çoluk çocuğuna ekmek götürmek için çalışan biridir. Olayda doğrudan bir şiddet ve hakaret eylemi yoktur. Müştekiyle de görüştük. Müvekkil kendisinden özür diledi. Tek yaptığı iş taksicilik. Dışarıdan gelen kişiye yapılan eylemlerin hiçbirini tasvip etmeyiz. Olay sonucu tutuklu kalması, önemli bir şey. Bu açıdan beraatini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAVAYA KATILMA TALEBİ

Davaya katılma taleplerini dile getiren müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin, “Olayda suçun bütün unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır.” şeklinde konuştu.

Senegalli turiste hakaret eden taksici: Pişmanım

ERTELENDİ

Mahkeme, müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin’in davaya katılma talebini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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