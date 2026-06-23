Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya ağır eleştiri

A Milli Takım’ın ikinci maçlar sonunda 2026 FIFA Dünya Kupası’na veda etmesinin yankıları sürüyor.

Geçen sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan ve şu an boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın, milli takımın yaşadığı hezimetle ilgili konuştu.

"MONTELLA'NIN NE BAŞARISI VAR?"

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Kafa Sports’a konuşan Yalçın, Montella’ya ağır eleştirilerde bulundu.

Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın; Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" ifadelerini kullandı.

"ORKUN MUTSUZ GELİYORDU"

A Milli Takım’da oynamaması çok tartışılan Orkun Kökçü ile ilgili konuşan Yalçın, "Ben Montella'nın çok Orkun oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan geldiğinde falan çok moralsiz geliyor. Milli takımda orada bir problemler var. Ben sana söyleyeyim." dedi.