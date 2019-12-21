taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Seri hırsız kadın yakayı ele verdi

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı.

İHA | 21.12.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Kayseri, Rize, Samsun, Tokat, Ankara, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Bolu'da gerçekleştirdiği ikametlerden hırsızlık olaylarına adı karışan ve yapılan yargılama sonucunda 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Seri hırsız kadın yakayı ele verdi

Pınar Ç.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Pınar Ç., polis ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AKRABASI DA ADLİYE ÖNÜNDE YAKALANDI

Öte yandan, Pınar Ç.'nin akrabası olan hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Aysel P. ise adliye önünde yakalandı.

Seri hırsız kadın yakayı ele verdi

Aysel P.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

248
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

80
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

224
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

92
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

43
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

53
İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir