Seri hırsız kadın yakayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Kayseri, Rize, Samsun, Tokat, Ankara, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Bolu'da gerçekleştirdiği ikametlerden hırsızlık olaylarına adı karışan ve yapılan yargılama sonucunda 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Pınar Ç.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Pınar Ç., polis ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AKRABASI DA ADLİYE ÖNÜNDE YAKALANDI

Öte yandan, Pınar Ç.'nin akrabası olan hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Aysel P. ise adliye önünde yakalandı.

Aysel P.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, cezaevine teslim edildi.