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Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

Türk kökenli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen, ülkede Türk okullarının açılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 11:14..
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Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

Türkiye, Almanya'da resmi Türk okullarının açılması için harekete geçti.

Almanya ile Türkiye arasında görüşmelerin başlamasının ardından konuya ilk itiraz Türk kökenli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen'den geldi.

MÜZAKERELER FELAKETTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan Dağdelen, "Alman hükümetinin Erdoğan ile kendi özel okullarını Almanya'da açabilmesi için müzakerelerde bulunması bir felakettir" şeklinde konuştu.

Sevim Dağdelen, Türk okullarının Almanya'da açılmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

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