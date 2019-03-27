Şevval Sam: 20 yıldır et ve tavuk yemiyorum

Hayvansever ünlüler arasında yer alan Şevval Sam, Bülent Ersoy’un kürkle ilgili açıklamaları hakkında açıklama yaptı.

"İNSAN DEDİĞİN UTANIR"

Sam, “Bundan 20 yıl önce etoburdum. Endüstrileşmeye karşı duyduğum tepki, et ve tavuğu bırakmama sebep oldu. Bazı şeyler vardır ki tercih edebiliriz. Kürklerin nasıl elde edildiğine dair bir video izledim. Hayvanların derilerinin canlı canlı yüzülmesine, kafalarına çivili sopalarla vurulup öldürülmelerine kalbi dayanabilen birinin, insan olma sürecinde hangi bilinç seviyesinde olduğunu tartışmaya gerek duymuyorum. Bu insanın utanacağı bir şey.” dedi.