2024'te gezilmesi gereken 24 yer ABD merkezli yayın organı CNN, 2024 yılında gezilmesi gereken en iyi 24 yerin listesini yayınladı. Listede Türkiye'nin Karadeniz kıyıları da yer alıyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en iyi seyahat rotaları belli oldu. Listede dünyanın dört bir tarafından bölgeler var. Balkanlar'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan listede, bu yıl görülmesi gereken yerler açıklandı.

Karadeniz de listede

Paris, Londra, Roma, New York gibi popüler şehirlerden sıkılanlar için CNN Travel bir liste hazırladı. Keşfedilmeyi bekleyen, şehirden uzak, sessiz sakin yerler göze çarparken, listenin ilk sıralarında ise Türkiye'nin Karadeniz kıyıları yer aldı.

Tarih ve doğa Karadeniz'de

2024 yılında turistlerin keşfetmesi gereken yerleri listeleyen ABD merkezli medya kuruluşu, Karadeniz'den övgüyle bahsetti. Tarih ve doğanın birleştiği yer olarak nitelendirilen Karadeniz kıyıları, listenin ikinci sırada bulunuyor.

CNN, Karadeniz hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin turkuaz sahillerinin bulunduğu tatil yerlerine göre çok daha az bilinen Karadeniz, ülkenin çok farklı bir yanını sunuyor. Yemyeşil manzarası ve leziz siyah çayı ile daha az turistik ve serin bir bölge. Karadeniz'de tarihi kasaba ve köylerin yanı sıra plajlar ve adrenalin üreten aktiviteler de bulunmaktadır."

Safranbolu vurgusu

CNN, listede Karadeniz kıyılarından bahsederken, özellikle Safranbolu vurgusu yaptı; "Burası yaz aylarında, Türkiye'nin aşırı sıcak bölgelerinden ferahlatıcı bir kaçış noktası. Ziyaretçiler Safranbolu'da hâlâ demirci çekiçlerinin tınısının yankılandığı tarihi sokakları keşfedebilir, Amasra'da plajın keyfini sürebilir ve Sümela'da dünyanın en eski manastırlarından birinin tutunduğu yamaca tırmanabilir."

İşte listede yer alan diğer bölgeler:

Endonezya'nın Sumba Adası

Türkiye'nin Karadeniz kıyısı

Estonya'nın Tartu kenti

Tayvan'ın Tainan kenti

ABD'nin Michigan eyaletinin kuzeybatısı

Balkanlar'daki Trans Dinarica Bisiklet Yolu

Porto Riko'nun Culebra bölgesi

Angola

Kanada'nın New Brunswick eyaletinin Saint John kenti

Güney Kore

Arnavutluk

Şili

Batı Avustralya'daki Abrolhos Adaları

Yunanistan'ın Makedonya bölgesi

Panama

İspanya'nın Galiçya bölgesi

Singapur'un adaları

Meksika'nın Merida kenti

Fas

Florida kaplıcaları

Teksas'ın Hill Country bölgesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği

Grönland

Özbekistan