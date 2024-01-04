2024'te gezilmesi gereken 24 yer

Dünyanın en iyi seyahat rotaları belli oldu. Listede dünyanın dört bir tarafından bölgeler var. Balkanlar'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan listede, bu yıl görülmesi gereken yerler açıklandı.
Karadeniz de listede
Paris, Londra, Roma, New York gibi popüler şehirlerden sıkılanlar için CNN Travel bir liste hazırladı. Keşfedilmeyi bekleyen, şehirden uzak, sessiz sakin yerler göze çarparken, listenin ilk sıralarında ise Türkiye'nin Karadeniz kıyıları yer aldı.
Tarih ve doğa Karadeniz'de
2024 yılında turistlerin keşfetmesi gereken yerleri listeleyen ABD merkezli medya kuruluşu, Karadeniz'den övgüyle bahsetti. Tarih ve doğanın birleştiği yer olarak nitelendirilen Karadeniz kıyıları, listenin ikinci sırada bulunuyor.
CNN, Karadeniz hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin turkuaz sahillerinin bulunduğu tatil yerlerine göre çok daha az bilinen Karadeniz, ülkenin çok farklı bir yanını sunuyor. Yemyeşil manzarası ve leziz siyah çayı ile daha az turistik ve serin bir bölge. Karadeniz'de tarihi kasaba ve köylerin yanı sıra plajlar ve adrenalin üreten aktiviteler de bulunmaktadır."
Safranbolu vurgusu
CNN, listede Karadeniz kıyılarından bahsederken, özellikle Safranbolu vurgusu yaptı; "Burası yaz aylarında, Türkiye'nin aşırı sıcak bölgelerinden ferahlatıcı bir kaçış noktası. Ziyaretçiler Safranbolu'da hâlâ demirci çekiçlerinin tınısının yankılandığı tarihi sokakları keşfedebilir, Amasra'da plajın keyfini sürebilir ve Sümela'da dünyanın en eski manastırlarından birinin tutunduğu yamaca tırmanabilir."
İşte listede yer alan diğer bölgeler:
Endonezya'nın Sumba Adası
Türkiye'nin Karadeniz kıyısı
Estonya'nın Tartu kenti
Tayvan'ın Tainan kenti
ABD'nin Michigan eyaletinin kuzeybatısı
Balkanlar'daki Trans Dinarica Bisiklet Yolu
Porto Riko'nun Culebra bölgesi
Angola
Kanada'nın New Brunswick eyaletinin Saint John kenti
Güney Kore
Arnavutluk
Şili
Batı Avustralya'daki Abrolhos Adaları
Yunanistan'ın Makedonya bölgesi
Panama
İspanya'nın Galiçya bölgesi
Singapur'un adaları
Meksika'nın Merida kenti
Fas
Florida kaplıcaları
Teksas'ın Hill Country bölgesi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği
Grönland
Özbekistan
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