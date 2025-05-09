947 yolculu dev 'Astoria Grande' Kruvaziyeri Trabzon'da

AA & Ensonhaber

Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

YENİ SEZONDA 2. KEZ TRABZON'DA

Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Yeni sezonda ikinci kez Trabzon Limanı'na gelen, 440 kişilik mürettebatın görev yaptığı kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği öğrenildi.