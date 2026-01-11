Çıldır Gölü buz tuttu, atlı kızak seferleri başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizden 1.959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü’nde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bu yıl donma olayı önceki yıllara göre gecikmeli yaşandı. Son günlerde etkisini artıran soğuk hava ile birlikte göl yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

BUZ ÜSTÜNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesiyle donan göl yüzeyinde ilginç ve görsel açıdan dikkat çekici manzaralar oluştu. Göl, kış mevsiminde hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa severlerin uğrak noktası haline geldi.

ATLI KIZAKLAR YENİDEN GÖLDE

Buzlanmanın tamamlanmasıyla birlikte Çıldır Gölü’nün simgelerinden biri olan atlı kızak seferleri de başladı. Atlı kızakçı Ufuk Ada, bu yıl kış turizminin geç hareketlendiğini belirterek, yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye davet etti.

FESTİVAL ÇAĞRISI

Ufuk Ada, “Atlı kızak heyecanı başladı. Çıldır Gölü tamamen buz tuttu. Tüm misafirlerimizi atlı kızak keyfini yaşamaya ve sarı balığın tadına bakmaya davet ediyoruz. Şubat ayında düzenlenecek festivalimiz için de dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.