Hürmetçi Sazlığı’nda yılkı atları gün batımında görsel şölen sundu

Kayseri kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırlarında bulunan Hürmetçi Sazlığı, yılın her döneminde sunduğu doğal zenginliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Erciyes Dağı’nın eşsiz manzarasıyla birleşen sazlık alan, doğa fotoğrafçılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

YILKI ATLARI DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bölgede, özgürce dolaşan yılkı atları gün batımında dron kameralarıyla görüntülendi. Güneşin kızıllığıyla birlikte sazlık alanda süzülen atlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KIŞ ŞARTLARINA KARŞI DESTEKLENİYORLAR

Bölgede yaşayan yılkı atlarının kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin düzenli olarak yemleme çalışmaları yaptığı belirtildi. Bu sayede atların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanıyor.

HASSAS ALAN STATÜSÜYLE KORUNUYOR

Hürmetçi Sazlığı, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescillenmiş olmasıyla hem ekolojik değerini hem de biyolojik çeşitliliğini koruyor. Göçmen kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan bölge, aynı zamanda doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıyor.