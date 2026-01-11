Uludağ beyaza büründü: Kar kalınlığı 60 santimetreyi aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Bursa şehir merkezinde lodos ve yağmur görülürken, Uludağ’da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği bildirildi.

PİSLER DOLDU, GÜNÜBİRLİKÇİLER KARIN TADINI ÇIKARDI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Uludağ’daki kış manzarasına hayran kaldı. Günübirlik gelen vatandaşlar pistlerde kızakla kaydı, kayak takımlarıyla eğlendi ya da karla kaplı doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu özellikle hafta sonu dikkat çekti.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95'İ GEÇTİ

Yılbaşı döneminden itibaren Uludağ’daki otellerde doluluk oranının yüzde 95’in üzerinde seyrettiği öğrenildi. Önümüzdeki hafta başlayacak sömestri tatili öncesinde tesislerde hazırlıkların hızlandığı belirtildi.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Zirvede kar yağışının aralıklarla devam ettiği, önümüzdeki günlerde ise yağışın şiddetini artırmasının beklendiği ifade edildi. Yetkililer, Uludağ’a çıkacak sürücüleri kış şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.