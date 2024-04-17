Adana'da Venedik'i aratmayan manzaralar Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Seyhan Nehri'nde gondol keyfi yapıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Seyhan Nehri, Çukurova'nın yaşam kaynağı olarak bilinir.

Nehirde Venedik'teki gibi gondol turlarına katılanlar, palmiyeler arasında yapılan bu gezinin tadını çıkarıyor.

Nehrin etrafındaki yemyeşil bitki örtüsü, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor ve gondollarla düzenlenen turlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

12 liraya gondol keyfi

Kişi başı 12 liraya binilen gondollarda gezenler, kendilerine eşlik eden ördek ve kazların yüzüşünü izlemenin yanı sıra gün batımını karşılamanın keyfini yaşıyor.

Ayrıca bu sene 12.'si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılan yerli ve yabancı turistler, gondol keyfiyle de eşsiz hatıralar biriktiriyor.

“Çok güzeldi”

Ziyaretçilerden Emine Acun, gondol turundan çok keyif aldığını belirterek, "Çok beğendim, çok güzel olmuştu Adana için. Herkese tavsiye ederiz. Gondola geldik önce çok güzeldi." dedi.

Ali Kaya isimli vatandaş ise, "Çok beğendim. Güzel bir eğlence oldu. Herkese tavsiye ederiz. Havalar ısındı, festival havası güzel oldu. Gezdik, dolaştık. Havanın tadını çıkarttık." ifadelerini kullandı.

"Fiyat sudan biraz pahalı"

Saniye Yıldır ise Venedik’teki gondol keyfinin Adana’da da yaşanabildiğine dikkat çekerek,

Gondol çok güzel. Sanki Venedik’teyiz gibi bir hava var. Fiyatı da 12 lira. Sudan biraz daha pahalı. Yurt dışına gidip Venedik’te binemiyorsa insanlar buraya gelsinler. Hem gezmiş hem de fotoğraf çekilmiş olacaklar. Herkese tavsiye ederim.

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)