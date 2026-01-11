Renk değiştiren Kızılçan Gölü buz tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılçan Gölü, sert kış şartlarının etkisiyle tamamen dondu. Yaz aylarında turkuaz rengiyle dikkat çeken göl, kış mevsiminde beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.

EN BÜYÜK KRATER GÖLLERİNDEN BİRİ

Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, geniş bir düzlük içerisinde yaklaşık 100 metrelik çukurda yer alan Kızılçan Gölü, Sivas’ın en büyük krater göllerinden biri olarak biliniyor. Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle göl yüzeyi buzla kaplanırken, çevrede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğal yapısı ve çevresiyle dikkat çeken göl, kış manzarasıyla drone'la görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğa turizmi açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

"GÜNEŞE GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR"

Canova köyü sakinlerinden Bekir Başar, gölün farklı bir özelliğine dikkat çekerek, şunları söyledi: