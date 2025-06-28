Adilcevaz’da sıcaklardan kaçış: Vatandaşların yeni rotası Süphan Dağı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. İlçe halkı, çareyi Süphan Dağı’nın serin eteklerinde piknik yaparak doğayla baş başa vakit geçirmekle buldu.

3 BİN 150 METREDE MANGAL KEYFİ

Rakımı 3 bin 150 metreyi bulan bölgede mangal yakıp temiz havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, hafta sonları özellikle bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve büyüleyici manzarasıyla öne çıkan Süphan Dağı, yalnızca piknikçilerin değil, aynı zamanda doğa fotoğrafçıları ve kamp tutkunlarının da uğrak noktası hâline gelmiş durumda.

"HEM HAVA SERİN, HEM MANZARA GÜZEL"

Sıcaklardan bunaldığını söyleyen Rahmi Akdoğmuş, "Birçok kişi serinlemek için Van Gölü’ne gidiyor ama biz farklı bir yol seçtik. Süphan Dağı’nın eteklerinde piknik yapıyoruz. Hem hava serin, hem manzara güzel. Herkesi buraya davet ediyorum; temiz ve ferah havadan faydalansınlar" dedi.

Yetkililer ise bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara çevre temizliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Doğal dokusunu koruyan Süphan Dağı, hem macera arayanlara hem de sakinlik isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.