Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, bahar ayında 'dondu' Farklı ülkelerden gelerek Ağrı Dağı’na çıkmak amacıyla buluşan yabancı turistler, bahar ayında kar, sis ve fırtınaya aldırmadan Ağrı Dağı'na tırmandı.

İHA

Ağrı Dağı, birçok dinde kutsal kabul edilen ve terörden arındırıldıktan sonra dağcıları ağırlayan bir zirve olarak tanınıyor. Son dönemde ise yabancı turistlerden oluşan bir grup da burayı ziyaret etti.

Dondurucu soğuğa rağmen tırmandılar

Bahar aylarında bile etkisini gösteren dondurucu soğuğa rağmen, tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200 metreye kadar tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 metreye çıkarak mola verdi.

Sis ve fırtına ile mücadele ederek zirveye çıktılar

Gece tekrar tırmanmaya başlayan dağcılar, sis ve fırtına ile mücadele ederek 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Tırmanış anlarını kaydeden görüntülerde, dağcıların zor anlar yaşadığı ve kaş-kirpiklerinin tamamen buzla kaplandığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)