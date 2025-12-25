Turistik Doğu Ekspresi Çıldır Gölü’ne hareket getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü’nden sonra en büyük göl olma özelliğini taşıyan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle kısmen dondu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen göl, eşsiz kış manzaraları sundu.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı belirlenirken, 123 kilometrekarelik göl yüzeyine çıkan ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

İLK TURİSTLER BU ÜZERİNDE ATLI KIZAK YAPTI

Turistik Doğu Ekspresi’nin seferlere başlamasıyla birlikte Çıldır Gölü’nü ziyaret eden ilk turistler, buzla kaplı gölde atlı kızak yaptı. Trenle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl üzerinde yürüyüş yaparak kışın tadını çıkardı.

ALMANYA'DAN ÇILDIR GÖLÜ'NE UZANAN YOLCULUK

Turistik Doğu Ekspresi için eşiyle birlikte Almanya’dan gelen Peter Röblreiter, tren yolculuğundan oldukça etkilendiğini söyledi.

Daha önce dünyada yalnızca bir kez trenle uzun yolculuk yaptıklarını belirten Röblreiter, şöyle konuştu:

Almanya’da da soğuk hava var ama burası bambaşka. Kars’ı çok seviyorum. Buzun üzerine çıktım, eşim biraz korktu ama buz çok sağlam. Her gün bol bol fotoğraf çekiyoruz ve arkadaşlarımıza gönderiyoruz.

Eşi Fethiye Röblreiter ise Kars’a gelerek uzun zamandır kurdukları hayali gerçekleştirdiklerini ifade etti:

“Trenle yolculuk çok keyifliydi. Daha önce İsviçre’de buzullara trenle gitmiştik. Çıldır Gölü’ne ilk başta çıkamadım ama sonra cesaret edip atlı kızağa bindim. Çok güzel bir deneyimdi.”

ENDONEZYALI TURİSTTEN İLK BUZ DENEYİMİ

Endonezyalı turist Rizkia Amania Mansur da Turistik Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yaptığını belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Harika bir yolculuktu. Çok soğuk ama çok güzel. Hayatımda ilk kez buzun üzerine çıktım, inanılmaz bir deneyim.”

ATLI KIZAKÇILAR YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Çıldır Gölü’nde atlı kızakçılık yapan Bünyamin Aslan, Turistik Doğu Ekspresi’nin gelmesiyle ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Gölün yaklaşık 15-20 gündür buzla kaplı olduğunu belirten Aslan, “Buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Atlı kızak faaliyetlerimiz devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi’nin Kars’a gelmesi hepimizi sevindirdi. Herkesi Çıldır Gölü’ne bekliyoruz.” dedi.